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Виктория Боня берёт косметику напрокат для рекламы в Instagram

Виктория Боня берёт дорогую косметику напрокат для рекламы в Instagram, после чего возвращает обратно. В этом экс-звезду «Дома-2» заподозрили фанаты, обратив внимание на то, как она держит в руках и обращается с эксклюзивной, с её слов, пудрой.

Виктория Боня берёт косметику напрокат для рекламы в Instagram


Поклонники Виктории Бони заподозрили знаменитость во лжи по поводу дорогостоящей косметики, которой та любит хвастаться в Instagram. Дело в том, что обычно проводящая разные мастер-классы для фанатов звезда вдруг очень аккуратно стала обращаться с рекламируемой пудрой. Знаменитость бережно открыла коробочку, показала на камеру, как выглядит косметика и тут же закрыла.

Виктория Боня берёт косметику напрокат для рекламы в Instagram


Поклонники пришли к выводу, что Виктория Боня не пользуется столь дорогой косметикой, а берёт её у рекламодателей исключительно напрокат, возвращая назад после записи рекламного видеоролика.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:17

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