Виктория Боня берёт косметику напрокат для рекламы в Instagram





Поклонники Виктории Бони заподозрили знаменитость во лжи по поводу дорогостоящей косметики, которой та любит хвастаться в Instagram. Дело в том, что обычно проводящая разные мастер-классы для фанатов звезда вдруг очень аккуратно стала обращаться с рекламируемой пудрой. Знаменитость бережно открыла коробочку, показала на камеру, как выглядит косметика и тут же закрыла.Поклонники пришли к выводу, что Виктория Боня не пользуется столь дорогой косметикой, а берёт её у рекламодателей исключительно напрокат, возвращая назад после записи рекламного видеоролика.