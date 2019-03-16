Названа причина смерти Юлии Началовой
СМИ назвали причину смерти певицы Юлии Началовой. По данным телеграм-канала Mash, она скончалась в результате сердечной недостаточности.
О смерти Началовой сообщила в Сети пиар-директор Анна Исаева. Исполнительница несколько дней была в больнице, ее состояние не улучшалось. Представители Началовой не называли диагноз, но, предварительно, здоровье пошатнулось из-за обострения подагры.
Врачи сделали операцию звезде, но у нее начался отек мозга и легких, из-за чего не выдержало сердце.
Место и время похорон Юлии Началовой будут названы позже.
О смерти Началовой сообщила в Сети пиар-директор Анна Исаева. Исполнительница несколько дней была в больнице, ее состояние не улучшалось. Представители Началовой не называли диагноз, но, предварительно, здоровье пошатнулось из-за обострения подагры.
Врачи сделали операцию звезде, но у нее начался отек мозга и легких, из-за чего не выдержало сердце.
Место и время похорон Юлии Началовой будут названы позже.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 20:11