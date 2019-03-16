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Названа причина смерти Юлии Началовой

СМИ назвали причину смерти певицы Юлии Началовой. По данным телеграм-канала Mash, она скончалась в результате сердечной недостаточности.
Названа причина смерти Юлии Началовой

О смерти Началовой сообщила в Сети пиар-директор Анна Исаева. Исполнительница несколько дней была в больнице, ее состояние не улучшалось. Представители Началовой не называли диагноз, но, предварительно, здоровье пошатнулось из-за обострения подагры.

Врачи сделали операцию звезде, но у нее начался отек мозга и легких, из-за чего не выдержало сердце.

Место и время похорон Юлии Началовой будут названы позже.



 
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 20:11

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