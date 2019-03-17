Ученые: Наличие кальция в артериях увеличивает риск инфаркта и инсульта





Оно проходило с 2013 по 2016 год и в нем было проведено изучение историй болезни 5,5 тысяч пациентов. Все они обращались в больницу с болями в груди. Врачи назначали им ПЭТ/КТ-сканирование для оценки ишемии, нарушения нормального кровотока через сердечные артерии к мышцам самого органа. Эта методика также позволяет выявить наличие САС. Так называют отложения кальция на стенках сердечных артерий, что может указывать на наличие атеросклероза, который является отличительной чертой целой группы заболеваний сердца.Оказалось, что у пациентов с выявленным САС, в течении следующих 90 дней был повышенный риск возникновения инфаркта и/или инсульта по сравнению с теми, у кого кальция в артериях не было обнаружено. Ученые установили, что у людей с подобными проблемами возникали и другие хронические заболевания. В их числе оказались: болезнь коронарных артерий, реваскуляризация и другие серьезные проблемы с сердцем. В свою очередь, пациенты без САС оказались не подвержены этим заболеваниям.Ученые отмечают, их открытие позволит выявлять серьезные проблемы с сердцем еще на ранних этапах их формирования, что позволит им заранее приступать к лечению этих болезней. Это может спасти множество жизней, считают медики.