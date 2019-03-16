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Глава СБР раскритиковал участие Светланы Мироновой на ЧМ по биатлону

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что все биатлонистки допускают ошибки. Так он высказался касательно вступления отечественных спортсменок в эстафетной гонке на мундиале.
Глава СБР раскритиковал участие Светланы Мироновой на ЧМ по биатлону

Сборная России заняла пятую позицию на мировом турнире. По мнению Драчева, наиболее грубые ошибки на счету Светланы Мироновой, которой следовало менять винтовку, чтобы в дальнейшем ситуация не повторялась. Глава СБР считает, что при чистой стрельбе отечественные биатлонистки могли бы одержать победу.

Драчев надеялся, что Миронова сможет лежа отстреляться и использует не более двух резервных патронов. При этом она задержалась на одну минуту, что привело к большому отрыву, непростительному на турнирах такого масштаба.



 
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Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:07

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