Эксперты рассказали о проблемах Renault Duster c пробегом





Эксперты отмечают, внедорожник Renault Duster уже давно стал настоящим «народным выбором» у россиян. Поэтому многие автолюбители покупают эту машину не только в салонах, но и на вторичном рынке. В таких ситуациях водителям важно знать о тех проблемах, которые могут возникнуть у подержанных внедорожников.Многие двигатели из моторного ряда имеют свои «семейные» неполадки: 1.6 H4M требует частой смены масла, 1.6 K4M может потребовать постоянных замен прокладки спускного трубопровода, а у турбодизеля 1.5 K9K рекомендуют менять масляный фильтр каждые 10 тысяч км.Механическая коробка передач внедорожника Renault Duster не вызывает никаких нареканий и может служить без поломок дольше остальных частей автомобиля. А вот автоматическая трансмиссия не всегда показывает сопоставимую надежность, особенно в условиях климата России.Также эксперты назвали общие проблемы, возникающие во время эксплуатации и новых, и подержанных автомобилей этой модели. В первую очередь — это образование протечек гидроусилителя руля. Также недолговечны амортизаторы, особенно у комплектаций с полными приводом. Отдельно стоит обратить внимание на катушки