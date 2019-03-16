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Илья Яббаров хочет тайно встретиться с дочерью от первого брака

Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров собирается тайно встретиться с дочерью от первого брака. Ранее его свиданию с ребёнком препятствовала бывшая жена, но теперь мужчина готов подкараулить девочку со школы, чтобы поговорить.

Илья Яббаров хочет тайно встретиться с дочерью от первого брака


Илья Яббаров заявил о своём намерении во что бы то ни стало поговорить со своей старшей дочерью, с которой никогда ранее не виделся. Мужчина хочет познакомиться с собственным ребёнком уже давно, но бывшая супруга с момента рождения Влады, которой на сегодняшний день уже исполнилось 8 лет, не позволяла участнику «Дома-2» приближаться к наследнице.

Илья Яббаров хочет тайно встретиться с дочерью от первого брака


Теперь Илья Яббаров заявил о своём твёрдом намерении встретиться с дочерью, а сделать он хочет это тайно, как когда-то поступил его собственный отец — подкараулить возле школы. Зрители «Дома-2» считают, что таким образом мужчина не добьётся желаемого, а лишь напугает и шокирует ребёнка, ведь она называет отцом совершенно другого человека.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:27

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