Илья Яббаров хочет тайно встретиться с дочерью от первого брака





Илья Яббаров заявил о своём намерении во что бы то ни стало поговорить со своей старшей дочерью, с которой никогда ранее не виделся. Мужчина хочет познакомиться с собственным ребёнком уже давно, но бывшая супруга с момента рождения Влады, которой на сегодняшний день уже исполнилось 8 лет, не позволяла участнику «Дома-2» приближаться к наследнице.Теперь Илья Яббаров заявил о своём твёрдом намерении встретиться с дочерью, а сделать он хочет это тайно, как когда-то поступил его собственный отец — подкараулить возле школы. Зрители «Дома-2» считают, что таким образом мужчина не добьётся желаемого, а лишь напугает и шокирует ребёнка, ведь она называет отцом совершенно другого человека.