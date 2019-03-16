Эксперты рассказали, как удержать машину после бокового удара





Эксперты отмечают, в данном вопросе все зависит от двух факторов: привода пострадавшего автомобиля и скорости столкновения. Они рассказали, в данном случае переднеприводным машинам будет куда проще справится с боковым ударом, чем заднеприводным.Если столкновение произошло не сильное, а скорость пострадавшего автомобиля не была достаточно высокой, то из этой ситуации поможет выйти педаль газа. Необходимо вжать её в пол и выравнивать движение авто. Эксперты отмечают, у переднеприводных моделей практически нет угла заноса, из которого они не могли бы выйти, поэтому главное уверенно держать руль и знать, что делать.В случае, если столкновение произошло на высокой скорости, то ситуацию может исправить умение совершать так называемый «полицейский разворот». Эта ситуация, когда автомобиль на большой скорости фактически на одном месте совершает разворот на 180 либо 360 градусов, используя резкий поворот руля, нейтральную передачу и ручник.Владельцам заднеприводных машин повезло меньше, отмечают эксперты. Им остается надеяться только на два фактора: слабость удара и преимущество в весе у пострадавшего транспортного средства.