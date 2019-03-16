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Оксана Ряска потратила на новую причёску 100 тысяч рублей

Бывшая участница нашумевшего проекта «Дом-2» Оксана Ряска потратила на новую причёску порядка 100 тысяч рублей. Об этом девушка рассказала читателям своего микроблога в Instagram, где также показала новые красные волосы и выбритый висок.

Оксана Ряска потратила на новую причёску 100 тысяч рублей


Оксана Ряска, которой так и не удалось отыскать любовь и счастье в стенах телестройки «Дом-2», отправилась покорять Нью-Йорк. Судя по публикациям в Instagram бывшей проектантки, ей это удаётся. На днях Ряска решила поделиться с фолловерами своим кардинальным преображением, признавшись, что потратила на новую причёску почти 100 тысяч рублей.

Оксана Ряска потратила на новую причёску 100 тысяч рублей


Оказалось, что Оксане Ряске надоело ходить с короткой стрижкой, потому она решилась на наращивание волос. Всего парикмахеры нарастили ей около 600 прядей. Кроме того, бывшая звезда «Дома-2» решилась также и на смену цвета волос, предпочтя перекраситься в красный цвет.

Со слов самой девушки, в общей сложности вот такое преображение обошлось почти в 100 тысяч рублей, к чему сама она отнеслась совершенно спокойно, а вот фолловеры удивились, как можно на поход к парикмахеру потратить столь огромную сумму.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:19

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