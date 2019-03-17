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Suzuki готовит конкурента Renault Kwid за 250 тысяч рублей

Компания Suzuki готовит к выходу конкурента для Renault Kwid. На рынке Индии компактный городской хэтчбек будет стоит 250 тысяч рублей.
Suzuki готовит конкурента Renault Kwid за 250 тысяч рублей

Автопроизводитель из Японии начал проводить дорожные испытания нового автомобиля, он попал в объективы фотошпионов. Название данного автомобиля пока неизвестно, но он должен заменить хэтчбек Suzuki Alto на рынке Индии, и стать прямым конкурентом для Renault Kwid. Неудачный ракурс и тщательное маскировочное покрытие не позволяют разглядеть какие-либо отличительные черты внешнего вида этой модели.

Ранее в Сети уже появлялись данные относительно возможной моторной линейки этого нового хэтчбека от Suzuki. Он может получить два вида двигателей: бензиновый 4-цилиндровый агрегат с объемом 1,2 литра либо 3-цилиндровый, выдающий 68 «лошадей». Оба смогут работать как с механической, так и с роботизированной трансмиссией.

Презентация новинки и выход на рынок Индии планируются до конца 2019 года. Там его будут продавать по 250 тысяч рублей по актуальному курсу валют. На данный момент компания Suzuki не сообщала о своих планах поставлять этот компактный городской хэтчбек на автомобильные рынки других стран. Эксперты отмечают, учитывая современные реалии, данная модель может стать эксклюзивом для покупателей из Индии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:00

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