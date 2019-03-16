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Обнародованы 11 альтернативных вариантов замены кофе

Найдены 11 альтернативных вариантов замены кофе. В отдельных случаях медики просят отказаться от него, обнародовав список из не менее полезных продуктов.
Обнародованы 11 альтернативных вариантов замены кофе

Кофе не просто вкусный напиток. Он позитивно влияет на сосредоточенность, подавляет аппетит и улучшает систему пищеварения. Не всегда он может принести пользу, поэтому стоит перейти на иные продукты. Например, черный чай помогает развивать когнитивные способности, так как тоже содержит в себе кофеин, благоприятен и цикорий.

Хорош и японский зеленый чай маття, влияющий на память и внимание. Чай латте тоже можно употреблять вместо кофе, а горячий натуральный шоколад богат полезными веществами, особенно если в него добавить ореховое молоко и цикорий.

Стоит отметить и чай мате, обладающий свойствами стимулирования. Среди других альтернатив кофе вода с лимоном, яблочный уксус, сок из груши или чернослива, и напиток «Зеленое молоко».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25

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