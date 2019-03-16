Обнародованы 11 альтернативных вариантов замены кофе





Кофе не просто вкусный напиток. Он позитивно влияет на сосредоточенность, подавляет аппетит и улучшает систему пищеварения. Не всегда он может принести пользу, поэтому стоит перейти на иные продукты. Например, черный чай помогает развивать когнитивные способности, так как тоже содержит в себе кофеин, благоприятен и цикорий.Хорош и японский зеленый чай маття, влияющий на память и внимание. Чай латте тоже можно употреблять вместо кофе, а горячий натуральный шоколад богат полезными веществами, особенно если в него добавить ореховое молоко и цикорий.Стоит отметить и чай мате, обладающий свойствами стимулирования. Среди других альтернатив кофе вода с лимоном, яблочный уксус, сок из груши или чернослива, и напиток «Зеленое молоко».