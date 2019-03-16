АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Поклонники переживают за здоровье измученной и уставшей Анджелины Джоли

Голливудская звезда Анджелина Джоли недавно появилась в районе офисных помещений Беверли-Хиллз, где попала в объективы фотокамер, представ не в самом лучшем образе. Поклонники переживают за здоровье киноактрисы из-за ее измученного и уставшего вида.

Поклонники переживают за здоровье измученной и уставшей Анджелины Джоли

Стиль звезды был как всегда безупречен, ведь Анджелина Джоли известна своей любовью к изысканным нарядам. Фанаты очень обеспокоены состоянием кумира, особенно ее темными кругами под глазами, бледной кожей и мимическими морщинами, которые не удалось скрыть с помощью мейкапа.
Поклонники переживают за здоровье измученной и уставшей Анджелины Джоли

Экс-супруга Бреда Питта выглядела довольно грустной и уставшей. Некоторые пользователи обратили внимание и на слишком худую фигуру звезды фильма «Малефисента», предположив, что знаменитость так изменилась, якобы, после употребления наркотических веществ. Преданные поклонники творчества Анджелины Джоли встали на защиту кумира, заявив, что из-за скандального развода и борьбы за право воспитания детей, актриса потратила много сил и нервов, а это не могло положительно сказаться на здоровье.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа причина смерти Юлии Началовой
Глава СБР раскритиковал участие
Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри
В соцсетях россияне с иронией
Поклонники переживают за здоровье
Жена Александра Беляева изменила ему
Илья Яббаров хочет тайно встретиться с
Обнародованы 11 альтернативных
Оксана Ряска потратила на новую
Рэпер Леван Горозия больше не будет
Ксения Собчак на НТВ рассказала о
УАЗ планирует увеличить продажи в
Юлия Началова скончалась в возрасте 39
Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра
Плазменный мотор выведет «монстра из
Названы самые популярные направления
«Главное – хорошо выступить»: Юлия
Итальянскую и китайскую кухни признали
Позитивные люди больше склонны к
Xiaomi выпустила универсальную отвертку
Екатерина Стриженова и наследница
Просмотр порно может негативно влиять
Xiaomi хочет ввести 18-месячную
Рита Дакота не оценила новый хит Влада
«Актерские» эмоции маленькой дочери
Пользователи Сети сообщили о сбое в
Сексологи назвали 5 идей для оживления
Регина Тодоренко намерена пригласить в
"Проговаривание" музыки в уме ухудшает
Эксперты составили ТОП-5 достойных
Просмотреть все новости