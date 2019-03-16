Поклонники переживают за здоровье измученной и уставшей Анджелины Джоли
Голливудская звезда Анджелина Джоли недавно появилась в районе офисных помещений Беверли-Хиллз, где попала в объективы фотокамер, представ не в самом лучшем образе. Поклонники переживают за здоровье киноактрисы из-за ее измученного и уставшего вида.
Стиль звезды был как всегда безупречен, ведь Анджелина Джоли известна своей любовью к изысканным нарядам. Фанаты очень обеспокоены состоянием кумира, особенно ее темными кругами под глазами, бледной кожей и мимическими морщинами, которые не удалось скрыть с помощью мейкапа.
Экс-супруга Бреда Питта выглядела довольно грустной и уставшей. Некоторые пользователи обратили внимание и на слишком худую фигуру звезды фильма «Малефисента», предположив, что знаменитость так изменилась, якобы, после употребления наркотических веществ. Преданные поклонники творчества Анджелины Джоли встали на защиту кумира, заявив, что из-за скандального развода и борьбы за право воспитания детей, актриса потратила много сил и нервов, а это не могло положительно сказаться на здоровье.
Стиль звезды был как всегда безупречен, ведь Анджелина Джоли известна своей любовью к изысканным нарядам. Фанаты очень обеспокоены состоянием кумира, особенно ее темными кругами под глазами, бледной кожей и мимическими морщинами, которые не удалось скрыть с помощью мейкапа.
Экс-супруга Бреда Питта выглядела довольно грустной и уставшей. Некоторые пользователи обратили внимание и на слишком худую фигуру звезды фильма «Малефисента», предположив, что знаменитость так изменилась, якобы, после употребления наркотических веществ. Преданные поклонники творчества Анджелины Джоли встали на защиту кумира, заявив, что из-за скандального развода и борьбы за право воспитания детей, актриса потратила много сил и нервов, а это не могло положительно сказаться на здоровье.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:46