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Немецкое издание назвало автомобиль Aurus «символом статуса»

Немецкое издание Der Spiegel выпустила материал, посвященный российской марке Aurus. В нем оно назвала этот автомобиль «символом статуса» и предрекло ему мировой успех.
Немецкое издание назвало автомобиль Aurus «символом статуса»

Представители издания посетили Женевский автосалон и поговорили там с Францем Герхардом, руководителем компании Aurus. На этом мероприятии бренд был представлен двумя автомобилями: Senat и Limousine. Немецкие журналисты отмечают, эти автомобили действительно могут производить впечатление на окружающих и имеют шанс стать настоящими «символами статуса».

Появление на автосалоне в Женеве - это не простая прихоть российского люксового бренда, а продуманная стратегия. Франц Герхард рассказывает, Aurus собирается конкурировать со всеми мировыми представителями этого ценового сегмента: Bentley, Cadillac, Rolls-Royсe и Maybach. Для этого автомобилям этой марки необходимо не просто соответствовать, но и превосходить уже имеющееся стандарты качества и внешнего вида.

Отдельно издание Der Spiegel отметило перспективы Aurus вне люксового сегмента. По словам Франца Герхарда, обычно в автомобильной индустрии инновации идут от дорогих автомобилей к более дешевым, поэтому марка может задуматься и над подобной стратегией развития. Глава Aurus уверен, наработки компании могут быть использованы и другими производители авто из России.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

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