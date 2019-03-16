Жена Александра Беляева изменила ему через два месяца после свадьбы





О детстве автора известно немного, но уже в те годы он любил фантазировать и хотел научиться летать, для чего применял простыни, веники и другие нехитрые приспособления. Беляев закончил духовную семинарию, а после этого поступил на юридический факультет, позже став адвокатом. Одно из дел помогло ему заработать на поездку в Европу - будущий писатель смог защитить в суде хорошо обеспеченного лесопромышленника.Обучаясь в лицее, создатель «Головы профессора Доуэля» женился на Анне Станкевич, но та через пару месяцев после бракосочетания изменила мужу с его другом и вышла за того замуж. Этот брак не принес женщине полноценного счастья, так как новый супруг бил избранницу, тогда как прежний даже не ругал ее никогда.Писатель-фантаст умер 6 января 1942 года в Пушкине, где жил последние годы. До настоящего времени место захоронения литератора не известно, так как похоронили его в братской могиле.