Рэпер Леван Горозия больше не будет работать с продюсерской компанией Тимати Black Star

Продюсерский центр недавно объявил, что пластинка «Пангея» стала последней совместной работой компании и Левана Горозии. В дискографии 33-летнего рэпера стала четвертой. Сам артист считает свой альбом письмом всему миру и неоднократно говорил, что после выпуска «Пангеи» окончательно «завяжет» с рэпом. Альбом, главной особенностью которого является запись на всех континентах земного шара, был представлен вниманию общественности вчера.Пластинка пропитана уникальной атмосферой и наполнена эмоциями благодаря записи на всех уголках Земли, - отмечается на официальной странице лейбла Тимати в Instagram.С чем связан уход L’One из крупнейшего российского продюсерского центра доподлинно неизвестно. Поклонники высоко оценили новый альбом исполнителя хита «Все танцуют локтями» и надеются, что он еще порадует их своим творчеством.