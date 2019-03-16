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Рэпер Леван Горозия больше не будет работать с продюсерской компанией Тимати Black Star

Знаменитый рэпер Леван Горозия семь лет сотрудничал с Black Star, но недавно стало известно, что артист больше не будет работать с продюсерской компанией Тимати. Что подтолкнуло исполнителя к такому решению – неизвестно.

Рэпер Леван Горозия больше не будет работать с продюсерской компанией Тимати Black Star

Продюсерский центр недавно объявил, что пластинка «Пангея» стала последней совместной работой компании и Левана Горозии. В дискографии 33-летнего рэпера стала четвертой. Сам артист считает свой альбом письмом всему миру и неоднократно говорил, что после выпуска «Пангеи» окончательно «завяжет» с рэпом. Альбом, главной особенностью которого является запись на всех континентах земного шара, был представлен вниманию общественности вчера.

Пластинка пропитана уникальной атмосферой и наполнена эмоциями благодаря записи на всех уголках Земли, - отмечается на официальной странице лейбла Тимати в Instagram.

С чем связан уход L’One из крупнейшего российского продюсерского центра доподлинно неизвестно. Поклонники высоко оценили новый альбом исполнителя хита «Все танцуют локтями» и надеются, что он еще порадует их своим творчеством.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:15

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