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Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра

Хип-хоп смог изменить качество и вкус сыра. В эксперименте университета искусств Берна также принимали участие и другие музыкальные жанры.
Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра

Производитель сыра Бит Уампфлер объединился с сотрудниками вышеуказанного ВУЗа для проведения опыта по влиянию различных жанров музыки на сыр. В течение нескольких месяцев его проводили в подвальном помещении, принадлежащем бизнесмену, где восемь кругов продукта марки «Эмменталь» сберегались в разных звуковых условиях. За каждый круг «отвечал» свой жанр, всего ученые задействовали эмбиент, классику, техно, рок и хип-хоп.

Большая часть приглашенных дегустаторов отдали собственное предпочтение сыру, который ученые хранили под трек рэпера A Tribe Called Quest. Этот продукт оказался более мягким по вкусу, чем остальные «подопытные». Удивительный эксперимент пока не окончен, исследователи теперь собираются осуществить химический анализ, чтобы понять, подвергся ли сыр настоящему воздействию музыки.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

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