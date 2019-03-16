Плазменный мотор выведет «монстра из будущего» Су-57 на недосягаемую высоту





Разработкой Су-57 занималось ОКБ А. Люльки. Руководитель бюро Евгений Марчуков рассказал об особенностях мотора этого истребителя пятого поколения. Данная силовая установка получила название «Изделие 30». Её главная особенность – это плазменная система зажигания, способная значительно снизить огненный след при запуске двигателя с переизбытком топлива в камере сгорания, а также система управления вектором тяги в вертикальной плоскости. Это сделает Су-57 практически незаметным для радиолокационного обнаружения.Евгений Марчук назвал этот истребитель пятого поколения настоящим «монстром из будущего», способным подняться на недосягаемую для других конкурентов высоту. Руководитель ОКБ рассказал о том, чем отличаются двигатели разных генераций. По его словам, все дело в сочетании таких факторов: расхода топлива, тяги и удельного веса. По мнению конструктора, «Изделие 30» можно смело отнести к поколению «5+», так как оно значительно превзошло ожидаемые технические показатели. Кроме того, двигатель Су-57 учитывает весь многолетний отечественный и международный конструкторский опыт в сфере создания силовых установок для истребителей разных поколений.