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Плазменный мотор выведет «монстра из будущего» Су-57 на недосягаемую высоту

Новый плазменный мотор способен вывести Су-57, названный «монстром из будущего», на недосягаемые для противника высоты. Об этом рассказал главный конструктор этой боевой машины.
Плазменный мотор выведет «монстра из будущего» Су-57 на недосягаемую высоту

Разработкой Су-57 занималось ОКБ А. Люльки. Руководитель бюро Евгений Марчуков рассказал об особенностях мотора этого истребителя пятого поколения. Данная силовая установка получила название «Изделие 30». Её главная особенность – это плазменная система зажигания, способная значительно снизить огненный след при запуске двигателя с переизбытком топлива в камере сгорания, а также система управления вектором тяги в вертикальной плоскости. Это сделает Су-57 практически незаметным для радиолокационного обнаружения.

Евгений Марчук назвал этот истребитель пятого поколения настоящим «монстром из будущего», способным подняться на недосягаемую для других конкурентов высоту. Руководитель ОКБ рассказал о том, чем отличаются двигатели разных генераций. По его словам, все дело в сочетании таких факторов: расхода топлива, тяги и удельного веса. По мнению конструктора, «Изделие 30» можно смело отнести к поколению «5+», так как оно значительно превзошло ожидаемые технические показатели. Кроме того, двигатель Су-57 учитывает весь многолетний отечественный и международный конструкторский опыт в сфере создания силовых установок для истребителей разных поколений.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:55

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