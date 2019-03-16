Итальянскую и китайскую кухни признали самыми популярными в мире





Итальянские пиццу и пасту любят 84% опрошенных. Больше всего кухню этой страны любят ее же жители, менее всего она радует китайцев. Изготавливаемую в КНР пищу почти не воспринимают в Саудовской Аравии и Индонезии, а японские деликатесы менее популярны у тех же саудитов и граждан Китая.Также в перечне самых популярных кухонь планеты находятся испанская, мексиканская, французская. турецкая и индийская. Менее вкусными признали перуанскую и финскую. Наиболее злостными критиками оказались граждане Японии. Лишь 395 сообщили о любви к кухням других стран. А 67% филиппинцев заявили, что любят блюда из иных государств. Британская кухня не нравится большинству европейцев, но популярна в Австралии и Сингапуре.