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Позитивные люди больше склонны к здоровому питанию

Позитивные люди оказались больше склонны к здоровому питанию, рассказали британские учёные. Также на желание есть полезную пищу повлияло общественное одобрение и уровень доходов человека.
Позитивные люди больше склонны к здоровому питанию

Университет Восточной Англии провёл исследование, узнав, что люди с позитивным мышлением легче придерживаются здорового питания. Теория регуляторного фокуса рассматривает роль мотивации в пищевых предпочтениях потребителей. Научные специалисты узнали, как много времени и сил люди тратят на изучение или поиск тех или иных продуктов питания.

Также были учтены общие знания о пищевом поведении. Помимо оптимистов, пропаганда правильного питания больше отразилась на британцах с высоким доходом. При этом мужчины нуждались в одобрении и поощрении своего здорового образа жизни. Женщины меньше требовали внимания посторонних к собственному рациону и анализировали его более охотно.

Как отмечают диетологи, ожирение и заболевания, связанные с расстройством пищевого поведения, в последние годы требуют от людей большей мотивации к соблюдению правильного питания. В вопросе играет роль как позитивное или негативное отношение к жизни, так и политика здравоохранения.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:24

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