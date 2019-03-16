Позитивные люди больше склонны к здоровому питанию





Университет Восточной Англии провёл исследование, узнав, что люди с позитивным мышлением легче придерживаются здорового питания. Теория регуляторного фокуса рассматривает роль мотивации в пищевых предпочтениях потребителей. Научные специалисты узнали, как много времени и сил люди тратят на изучение или поиск тех или иных продуктов питания.Также были учтены общие знания о пищевом поведении. Помимо оптимистов, пропаганда правильного питания больше отразилась на британцах с высоким доходом. При этом мужчины нуждались в одобрении и поощрении своего здорового образа жизни. Женщины меньше требовали внимания посторонних к собственному рациону и анализировали его более охотно.Как отмечают диетологи, ожирение и заболевания, связанные с расстройством пищевого поведения, в последние годы требуют от людей большей мотивации к соблюдению правильного питания. В вопросе играет роль как позитивное или негативное отношение к жизни, так и политика здравоохранения.