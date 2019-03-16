Екатерина Стриженова и наследница Александра исполнили танцевальные па после выступления ансамбля “Березка”
Телеведущая опубликовала в Instagram новое фото, решив поделиться с поклонниками своими впечатлениями после выступления ансамбля “Березка”. В сюжете Екатерина Стриженова и наследница Александра исполнили танцевальные па, вызвавшие восторг у пользователей Сети.
Звезда выбрала для такого мероприятия блузку с широкими рукавами и длинную черную юбку. Она лаконично подписала фото: “Вдохновленные выступлением ансамбля “Березка”, а подписчики сразу обратили внимание на грациозные позы своего кумира и ее дочери.
Они назвали Екатерину Стриженову огненной богиней, отметив, что даже не заметили разницу в возрасте между знаменитостью и Александрой. Многие поклонники сравнили пару с белыми лебедями и нимфами, пожелав ведущей творческих успехов.
Звезда выбрала для такого мероприятия блузку с широкими рукавами и длинную черную юбку. Она лаконично подписала фото: “Вдохновленные выступлением ансамбля “Березка”, а подписчики сразу обратили внимание на грациозные позы своего кумира и ее дочери.
Они назвали Екатерину Стриженову огненной богиней, отметив, что даже не заметили разницу в возрасте между знаменитостью и Александрой. Многие поклонники сравнили пару с белыми лебедями и нимфами, пожелав ведущей творческих успехов.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:07