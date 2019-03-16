АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Екатерина Стриженова и наследница Александра исполнили танцевальные па после выступления ансамбля “Березка”

Телеведущая опубликовала в Instagram новое фото, решив поделиться с поклонниками своими впечатлениями после выступления ансамбля “Березка”. В сюжете Екатерина Стриженова и наследница Александра исполнили танцевальные па, вызвавшие восторг у пользователей Сети.
Екатерина Стриженова и наследница Александра исполнили танцевальные па после выступления ансамбля “Березка”

Звезда выбрала для такого мероприятия блузку с широкими рукавами и длинную черную юбку. Она лаконично подписала фото: “Вдохновленные выступлением ансамбля “Березка”, а подписчики сразу обратили внимание на грациозные позы своего кумира и ее дочери.

Они назвали Екатерину Стриженову огненной богиней, отметив, что даже не заметили разницу в возрасте между знаменитостью и Александрой. Многие поклонники сравнили пару с белыми лебедями и нимфами, пожелав ведущей творческих успехов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Итальянскую и китайскую кухни признали
Позитивные люди больше склонны к
Xiaomi выпустила универсальную отвертку
Екатерина Стриженова и наследница
Просмотр порно может негативно влиять
Xiaomi хочет ввести 18-месячную
Рита Дакота не оценила новый хит Влада
«Актерские» эмоции маленькой дочери
Пользователи Сети сообщили о сбое в
Сексологи назвали 5 идей для оживления
Регина Тодоренко намерена пригласить в
"Проговаривание" музыки в уме ухудшает
Эксперты составили ТОП-5 достойных
Поклонники оценили образ Пелагеи в
Сиделка Михаила Кокшенова опровергла
Медики рассказали о появлении первых
У астронавтов во время космического
Эксперты назвали список самых
Виктория Бекхэм рассказала о дислексии,
В Сети опубликовали рингтоны и обои
Noctua готовит систему охлаждения с
Ирина Апексимова поздравила дочь с днем
Медики дали советы по снижению риска
Директор Началовой Анна Исаева
Ноутбуки Mac с новыми процессорами
Евгений Гришковец резко высказался в
Ведущая реалити-шоу «Последний герой»
Ученые создали революционных
Конюхов преодолел 8 тысяч километров во
Анна Банщикова показала кадры с дня
Просмотреть все новости