Екатерина Стриженова и наследница Александра исполнили танцевальные па после выступления ансамбля “Березка”

Звезда выбрала для такого мероприятия блузку с широкими рукавами и длинную черную юбку. Она лаконично подписала фото: “Вдохновленные выступлением ансамбля “Березка”, а подписчики сразу обратили внимание на грациозные позы своего кумира и ее дочери.Они назвали Екатерину Стриженову огненной богиней, отметив, что даже не заметили разницу в возрасте между знаменитостью и Александрой. Многие поклонники сравнили пару с белыми лебедями и нимфами, пожелав ведущей творческих успехов.