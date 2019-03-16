Xiaomi выпустила универсальную отвертку 8-в-1 за 15 долларов
Компания Xiaomi выпустила свою новую универсальную отвертку Wiha 8-в-1. В настоящий момент новинка доступна только в Китае, её цена составляет 15 долларов.
Бренд Wiha известен во многих странах мира, но мало кто знает, что он принадлежит компании Xiaomi. В Китае уже стартовали продажи новой версии универсальной отвертки 8-в-1. Её отличительные черты: элегантный черный дизайн и реверсивный механизм, позволяющий менять направление вращения рукоятки относительно стержня по желанию владельца.
В комплекте к новой Wiha идет удлинитель, имеющий длину 105 мм, и набор из восьми бит, которые традиционно можно хранить в самой отвертке. Технические характеристики новинки также были усилены, теперь значение момента силы достигает 15 Нм. Насадки сделаны из легированной стали, а их фиксация в рукоятке происходит с помощью магнитов.
В настоящий момент новая универсальная отвертка Wiha 8-в-1 доступна только в Китае. Xiaomi пока не сообщила о своих планах о продаже этой новинки в других странах. Цена устройства составила 15 долларов.
Бренд Wiha известен во многих странах мира, но мало кто знает, что он принадлежит компании Xiaomi. В Китае уже стартовали продажи новой версии универсальной отвертки 8-в-1. Её отличительные черты: элегантный черный дизайн и реверсивный механизм, позволяющий менять направление вращения рукоятки относительно стержня по желанию владельца.
В комплекте к новой Wiha идет удлинитель, имеющий длину 105 мм, и набор из восьми бит, которые традиционно можно хранить в самой отвертке. Технические характеристики новинки также были усилены, теперь значение момента силы достигает 15 Нм. Насадки сделаны из легированной стали, а их фиксация в рукоятке происходит с помощью магнитов.
В настоящий момент новая универсальная отвертка Wiha 8-в-1 доступна только в Китае. Xiaomi пока не сообщила о своих планах о продаже этой новинки в других странах. Цена устройства составила 15 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:15