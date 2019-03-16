Просмотр порно может негативно влиять на мужскую потенцию





Сексолог Клэр Фолкнер рассказал, что в последнее время всё чаще к нему обращаются мужчины от 20 лет, которые испытывают проблемы с потенцией из-за злоупотребления порно. Как пишет The Reward Foundation, до трети молодых людей жалуются на эректильную дисфункцию в связи с лишним весом, слабым здоровьем, стрессом, курением, любовью к алкоголю и депрессией. Иногда мужчины становятся зациклены на фильмах для взрослых.Получая удовольствие в виртуальном мире, они боятся или просто не хотят встречаться с женщинами. Неуверенность приводит к проблемам в общении с противоположным полом.Фолкнер связывает пристрастие к порно с любой другой вредной привычкой. Чтобы получить возбуждение, приходится постоянно "повышать дозу", то есть искать более жёсткие фильмы.Авторы клинической литературы пишут, что отказ или уменьшение просмотра порно помогает восстановить потенцию. Однако пока нет достоверных доказательств, что кино для взрослых приводит к ЭД.