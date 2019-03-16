Xiaomi хочет ввести 18-месячную гарантию на все свои смартфоны





До того, как на рынке стали доминировать смартфоны, обычная гарантия на телефоны составляла от 2 до 3 лет. С приходом высокотехнологичных устройств эта практика была забыта и срок был сокращен до 1 года или 12 месяцев. Эта ситуация оставалась стабильной многие годы, но компания Xiaomi решила изменить правила игры на рынке. Новые модели суббренда Redmi начали продаваться вместе с 18-месячной гарантией. Тогда руководитель корпорации Лэй Цзюнь заявил, что таким образом они хотят показать потребителям повышение качества не просто на словах, а на конкретных делах.Совсем недавно руководитель Xiaomi заявил об успешности этого эксперимента, а уже сейчас стало известно, что компания собирается распространить 18-месячную гарантию на все свои смартфоны. О сроках реализации данной инициативы не сообщается.Эксперты отмечают, подобное решение может заставить все остальные бренды последовать примеру Xiaomi. Все дело в лояльности потребителей и имидже, портить который не захочет никто. Существует вероятность того, что компании начнут соревноваться друг с другом не только в техническом и ценовом аспектах, но и в сроке гарантийного обслуживания. По мнению экспертов, такая ситуация будет иметь как положительные, так и отрицательные стороны.