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Сексологи назвали 5 идей для оживления интимных отношений

Сексологи назвали 5 действенных идей для оживления интимных отношений. Эксперты рекомендуют преодолеть стеснение и прибегнуть к ролевым играм.
Сексологи назвали 5 идей для оживления интимных отношений

Сексологи рассказали о пяти лучших способах спасения интимной жизни. Многие пары пренебрегают игрушками для взрослых, однако они помогают внести в секс то разнообразие, которого не хватает со временем. Не лишним будет приобрести электрическую простынь с подогревом. Женщинам особенно некомфортно заниматься сексом в холоде.

В качестве альтернативы подойдёт и горячая ванна. Многие дамы приходят в восторг от того, что их партнёры берут на себя полную инициативу в постели. В качестве примера сексологи приводят популярность "50 оттенков серого".

В сексуальные игры можно привнести различные вещи, например, шарфы и галстуки. Ими необходимо связать партнёршу, добавив в секс также психологический эффект. Кроме того, много новых ощущений пара получит от совместных путешествий в новые места.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24

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