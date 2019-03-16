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Пользователи Сети сообщили о сбое в работе популярного мессенджера Telegram

Пользователи Сети сообщили о сбое в работе популярного мессенджера Telegram. Многие из них не могут зайти в свои аккаунты, а другие жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений.
Пользователи Сети сообщили о сбое в работе популярного мессенджера Telegram

Информация о сбое в работе Telegram начала поступать от пользователей из самых разных стран мира. Больше всего пострадавших оказалось в Европе, но с проблемой столкнулись и жители других континентов. Самой главной жалобой оказалось то, что многие пользователи не могут зайти в свои учетные записи, мессенджер считает их «удаленными». Эту ситуацию компания Telegram прокомментировала на своей официальной странице в Twitter. В заявлении сказано, что 70 тысяч людей не могут зайти в свой профиль по причине, описанной выше. Представители компании заверили, что ни один аккаунт не будет удален, и скоро люди снова получат доступ к ним.

Параллельно с этим сообщают и о других проблемах в работе популярного мессенджера. 50% пользователей сервиса Downdetector отметили, что не могут нормально отправлять и получать сообщения, еще 44% столкнулись с проблемой невозможности подключения к мессенджеру, а 5% заявили о проблемах в работе официального сайта компании.

Представители Telegram не рассказали о том, сколько времени займет устранение имеющихся неполадок.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:30

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