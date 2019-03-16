Регина Тодоренко намерена пригласить в новое шоу Лолиту Милявскую

Звезда программы «Орел и решка» и супруга исполнителя Влада Топалова опубликовала в Instagram-блоге пост, где делится с подписчиками своей радостью, вызванной первым местом шоу «Пятница с Региной» в трендах популярного видеохостинга.Регина Тодоренко призналась: она не верит своим глазам и очень счастлива, что зрители смогли оценить новый формат. Ведущая назвала своих поклонников самыми лучшими, отметив, что постарается впечатлять их абсолютно разными выпусками. По словам артистки, в некоторых сериях будет больше сделан акцент на материнство и воспитание детей, но будут и выпуски, посвященные грандиозной карьере. Это будет зависеть в основном от приглашенной звезды и того, о чем она готов рассказать.Тодоренко постарается находить для пользователей новые интересные темы. Звезда обратилась с просьбой написать ей в комментариях, о чем лучше поговорить с Лолитой Милявской, дав понять, кто станет следующим гостем «Пятницы с Региной».