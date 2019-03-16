"Проговаривание" музыки в уме ухудшает пение





Учёные провели эксперимент, доказав, что для хорошего пения не стоит пытаться "проговаривать" музыку в уме. Такая деятельность называется субвокализацией и относится как к пению, так и к прочтению текста про себя. Не извлекая звука, человек при этом так сокращает мышцы, словно поёт по-настоящему.Учёные полагали, что субвокализация помогает лучше воспроизвести музыку или вникнуть в текст. Как пишет журнал Psychophysiology, научные специалисты пригласили для опыта 46 добровольцев, к гортани и лицу которых прикрепили датчики.Мелодию из 4 нот люди сначала воспроизвели про себя, а затем напели слогом "до-о-о". Датчики показали, насколько точно участники эксперимента попали в ноты. Так, чем активней были мышцы при субвокализации, тем хуже выходило пение. Удивлённые таким результатом учёные предположили, что получение более смутной картины в итоге может компенсироваться моторной активностью человека.