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"Проговаривание" музыки в уме ухудшает пение

"Проговаривание" музыки в уме ухудшает пение, выяснили учёные. Пытаясь спеть без звука, а затем со звуком, люди показали не лучшие результаты.
"Проговаривание" музыки в уме ухудшает пение

Учёные провели эксперимент, доказав, что для хорошего пения не стоит пытаться "проговаривать" музыку в уме. Такая деятельность называется субвокализацией и относится как к пению, так и к прочтению текста про себя. Не извлекая звука, человек при этом так сокращает мышцы, словно поёт по-настоящему.

Учёные полагали, что субвокализация помогает лучше воспроизвести музыку или вникнуть в текст. Как пишет журнал Psychophysiology, научные специалисты пригласили для опыта 46 добровольцев, к гортани и лицу которых прикрепили датчики.

Мелодию из 4 нот люди сначала воспроизвели про себя, а затем напели слогом "до-о-о". Датчики показали, насколько точно участники эксперимента попали в ноты. Так, чем активней были мышцы при субвокализации, тем хуже выходило пение. Удивлённые таким результатом учёные предположили, что получение более смутной картины в итоге может компенсироваться моторной активностью человека.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:06

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