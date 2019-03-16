Эксперты составили ТОП-5 достойных внимания кабриолетов





В первую очередь эксперты выделили Smart Fortwo Cabrio. Это компактный кабриолет с ценником в 14,4 тысячи евро. За эти деньги покупателю предложат 0,9-литровый двигатель, выдающий 71 лошадиную силу. Модель имеет электрическую крышу, управляемую одной кнопкой. Следующая машина, достойная внимания – Mazda MX-5. Это двухместный кабриолет с мягкой крышей, он отличается своей маневренностью. Под его капотом расположился 131-сильный электродвигатель на 96 кВт. Цена этой модели – 23 тысячи евро.Третий кабриолет – Mercedes SLC. Он имеет металлическую крышу, а его силовой агрегат способен выдавать 156 «лошадей». Ценник этого автомобиля – 40 тысяч евро.На четвертой позиции расположился кабриолет BMW i8. Это автомобиль премиум класса, поэтому за него придется заплатить 156 тысяч евро. Под его капотом находится гибридная силовая установка, способная генерировать 374 лошадиные силы, при этом имея расход 2 литра на 100 км. Замыкает ТОП-5 достойных внимания кабриолетов – Range Rover Evoque Cabrio. Эта модель, в отличии от предыдущих, подойдет даже для бездорожья. Её цена составляет 56,5 тысяч евро.