Поклонники оценили образ Пелагеи в пудровом платье с бантиками на шоу “Вечерний Ургант”

Звезда выбрала для такого мероприятия наряд приглушенного оттенка, дополнив его туфлями-лодочками бежевого цвета. Подписчики сразу обратили внимание на стройные ноги своего кумира, написав много лестных комплиментов.Аналогичный снимок появился на странице “Вечернего Урганта”, а пользователи Сети назвали певицу Пелагею настоящей русской красавицей и утонченной особой. Некоторые фанаты даже сравнили артистку с орхидеей, отметив, что: “Бантики на платье, под интерьер комнаты”.