Поклонники оценили образ Пелагеи в пудровом платье с бантиками на шоу “Вечерний Ургант”
Певица часто радует своих поклонников различными интересными сюжетами в Instagram. Они оценили образ Пелагеи в пудровом платье с бантиками на шоу “Вечерний Ургант” после просмотра нового фото.
Звезда выбрала для такого мероприятия наряд приглушенного оттенка, дополнив его туфлями-лодочками бежевого цвета. Подписчики сразу обратили внимание на стройные ноги своего кумира, написав много лестных комплиментов.
Аналогичный снимок появился на странице “Вечернего Урганта”, а пользователи Сети назвали певицу Пелагею настоящей русской красавицей и утонченной особой. Некоторые фанаты даже сравнили артистку с орхидеей, отметив, что: “Бантики на платье, под интерьер комнаты”.
Звезда выбрала для такого мероприятия наряд приглушенного оттенка, дополнив его туфлями-лодочками бежевого цвета. Подписчики сразу обратили внимание на стройные ноги своего кумира, написав много лестных комплиментов.
Аналогичный снимок появился на странице “Вечернего Урганта”, а пользователи Сети назвали певицу Пелагею настоящей русской красавицей и утонченной особой. Некоторые фанаты даже сравнили артистку с орхидеей, отметив, что: “Бантики на платье, под интерьер комнаты”.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:55