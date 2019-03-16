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Поклонники оценили образ Пелагеи в пудровом платье с бантиками на шоу “Вечерний Ургант”

Певица часто радует своих поклонников различными интересными сюжетами в Instagram. Они оценили образ Пелагеи в пудровом платье с бантиками на шоу “Вечерний Ургант” после просмотра нового фото.
Поклонники оценили образ Пелагеи в пудровом платье с бантиками на шоу “Вечерний Ургант”

Звезда выбрала для такого мероприятия наряд приглушенного оттенка, дополнив его туфлями-лодочками бежевого цвета. Подписчики сразу обратили внимание на стройные ноги своего кумира, написав много лестных комплиментов.

Аналогичный снимок появился на странице “Вечернего Урганта”, а пользователи Сети назвали певицу Пелагею настоящей русской красавицей и утонченной особой. Некоторые фанаты даже сравнили артистку с орхидеей, отметив, что: “Бантики на платье, под интерьер комнаты”.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:55

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