Сиделка Михаила Кокшенова опровергла информацию о сердечном приступе у актера





СМИ сообщали, что известный актер и кинорежиссер был госпитализирован в одну из столичных медицинских клиник. Врачи оказали 82-летнему Кокшенову необходимую помощь, а в настоящий момент собираются назначить знаменитости курс лечения. Подобные сведения сиделка артиста решила опровергнуть, заявив в одном из интервью, что сейчас серьезных проблем со здоровьем у Михаила Кокшенова нет, а сведения о приступе не являются правдивыми. По словам женщины, звезда экранов хорошо себя чувствует, регулярно занимаясь с логопедом и инструктором и выполняя физические упражнения.За прошедшую неделю журналисты «госпитализировали» многих известных артистов. Сведения прессы в большинстве случаев опровергались или самими звездами, или их представителями. Данные о госпитализации подтвердились только в ситуации с состоянием певицы Юлии Началовой.