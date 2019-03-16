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Сиделка Михаила Кокшенова опровергла информацию о сердечном приступе у актера

Сиделка советского и российского актера театра и кино Михаила Кокшенова опровергла информацию о том, что у народного артиста РФ случился сердечный приступ. Женщина назвала подобные сведения неправдой.

Сиделка Михаила Кокшенова опровергла информацию о сердечном приступе у актера

СМИ сообщали, что известный актер и кинорежиссер был госпитализирован в одну из столичных медицинских клиник. Врачи оказали 82-летнему Кокшенову необходимую помощь, а в настоящий момент собираются назначить знаменитости курс лечения. Подобные сведения сиделка артиста решила опровергнуть, заявив в одном из интервью, что сейчас серьезных проблем со здоровьем у Михаила Кокшенова нет, а сведения о приступе не являются правдивыми. По словам женщины, звезда экранов хорошо себя чувствует, регулярно занимаясь с логопедом и инструктором и выполняя физические упражнения.
Сиделка Михаила Кокшенова опровергла информацию о сердечном приступе у актера

За прошедшую неделю журналисты «госпитализировали» многих известных артистов. Сведения прессы в большинстве случаев опровергались или самими звездами, или их представителями. Данные о госпитализации подтвердились только в ситуации с состоянием певицы Юлии Началовой.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:50

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