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У астронавтов во время космического полёта активируются спящие вирусы

У астронавтов во время космического полёта активируются спящие вирусы, рассказали в НАСА. Экипаж находится под риском ещё несколько месяцев после приземления.
У астронавтов во время космического полёта активируются спящие вирусы

Как пишет журнал Phys, НАСА обеспокоилось тем, что у шести астронавтов с корабля Space Shuttle появился вирус герпеса. На протяжении всего полёта наблюдалась симптоматика болезни и постепенно росла скорость реактивации патогена. Таким образом, если бы космонавтов отправили на Марс или дальше, вирусная инфекция представила бы собой большую угрозу.

Медики провели у экипажа анализ крови, слюны и мочи на разных этапах миссии. Выработка гормонов стресса у астронавтов оказалась повышенной.

Адреналин и кортизол подавляли иммунную систему, и та не могла эффективно отражать болезни. Спящие вирусы продолжали просыпаться почти 2 месяца уже после прибытия на Землю.

НАСА обеспокоено, что заражённый экипаж, контактируя с коллегами, подвергает риску и их тоже. Единственной мерой против реактивации патогенов медики считают вакцинацию. На сегодняшний день космонавтов прививают от ветряной оспы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:39

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