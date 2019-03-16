У астронавтов во время космического полёта активируются спящие вирусы





Как пишет журнал Phys, НАСА обеспокоилось тем, что у шести астронавтов с корабля Space Shuttle появился вирус герпеса. На протяжении всего полёта наблюдалась симптоматика болезни и постепенно росла скорость реактивации патогена. Таким образом, если бы космонавтов отправили на Марс или дальше, вирусная инфекция представила бы собой большую угрозу.Медики провели у экипажа анализ крови, слюны и мочи на разных этапах миссии. Выработка гормонов стресса у астронавтов оказалась повышенной.Адреналин и кортизол подавляли иммунную систему, и та не могла эффективно отражать болезни. Спящие вирусы продолжали просыпаться почти 2 месяца уже после прибытия на Землю.НАСА обеспокоено, что заражённый экипаж, контактируя с коллегами, подвергает риску и их тоже. Единственной мерой против реактивации патогенов медики считают вакцинацию. На сегодняшний день космонавтов прививают от ветряной оспы.