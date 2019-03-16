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Эксперты назвали список самых популярных подержанных малолитражек в РФ

Эксперты назвали список самых популярных подержанных малолитражек в РФ. В феврале 2019 года было продано 5338 автомобилей этого класса.
Эксперты назвали список самых популярных подержанных малолитражек в РФ

Этот показатель оказался на 4,6% меньше, чем в предыдущем периоде. Лидером вторичного малолитражного рынка в очередной раз оказалась Daewoo Matiz. Этот автомобиль приобрели 2643 покупателя, что на 3,3% больше, нежели в феврале 2018 года. Вторая строчка досталась малолитражке «Ока». Её результаты – 1471 единица и падение на 13%. Тройку замкнула южнокорейская Kia Picanto, на вторичном рынке эту модель купило 438 россиян, что на 4% больше прошлого периода.

В первой пятерке также оказались Chevrolet Spark и Peugeot 107. Их продажи составили 301 (-3%) и 113 (-12%) единиц соответственно. На шестой строчке расположилась Smart Fortwo. Её продажи составили 54 единицы, что на 2% меньше чем в феврале 2019 года. Следующие позиции списка: Chery QQ6 (43 ед.; - 24,6%) и Fiat Panda (34 ед.; +10%). Последним в данном рейтинге самых популярных малолитражек в РФ оказался Opel Agila. Этот автомобиль приобрели 34 россиянина, что на 112% больше, чем в прошлом периоде.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

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