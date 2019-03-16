Виктория Бекхэм рассказала о дислексии, передавшейся от нее детям





Экс-солистка популярного женского коллектива «Spice Girls» заявила, что у нее действительно была диагностирована дислексия и озвучила предположение, что имеющиеся у детей проблемы с обучением связаны именно с этим нарушением. Виктория Бекхэм сообщила: «Дислексия не бегает в их большой семье – она скачет галопом». Модельер признает, что четверо наследников не блещут академическими знаниями, но это не мешает им развиваться. Так, 20-летний Бруклин увлекается фотографией, 16-летний Ромео мечтает о карьере теннисиста, 14-летний Крус планирует заниматься музыкой и хочет стать танцором, а наследница Харпер пока не задумывается о будущей профессии.Виктория Бекхэм не скрывает: все ее сыновья имели контракты с футбольным клубом «Арсенал» и могли пойти по стопам знаменитого отца. Первым от карьеры футболиста отказался Бруклин, потом его примеру последовал Ромео, который очень переживал, что своим решением подводит Дэвида Бекхэма.