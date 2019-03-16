АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Noctua готовит систему охлаждения с семью тепловыми трубами

Компания Noctua готовит систему охлаждения с семью тепловыми трубами. Об этом бренд заявил на своей официальной странице в Twitter.
Noctua готовит систему охлаждения с семью тепловыми трубами

Noctua решила заинтриговать своих поклонников очередной новинкой. Компания разместила фото-тизер будущей системы охлаждения, имеющей 7 тепловых труб. Эту новость они сопроводили комментарием: «Есть предположения, что это может быть?».
Эксперты отметили, скорее всего речь идет о новой системе охлаждения для процессоров стационарных компьютеров. Семь тепловых труб не являются чем-то революционным для этой отрасли, но для компании Noctua это первая подобная модель.

Никаких данных относительно характеристик, цены и даты выхода новинки бренд не сообщил. Эксперты предположили, эта система охлаждения может стать флагманской во всей линейке Noctua. Поэтому покупателям стоит приготовиться к достаточно высокому ценнику.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 достойных
Поклонники оценили образ Пелагеи в
Сиделка Михаила Кокшенова опровергла
Медики рассказали о появлении первых
У астронавтов во время космического
Эксперты назвали список самых
Виктория Бекхэм рассказала о дислексии,
В Сети опубликовали рингтоны и обои
Noctua готовит систему охлаждения с
Ирина Апексимова поздравила дочь с днем
Медики дали советы по снижению риска
Директор Началовой Анна Исаева
Ноутбуки Mac с новыми процессорами
Евгений Гришковец резко высказался в
Ведущая реалити-шоу «Последний герой»
Ученые создали революционных
Конюхов преодолел 8 тысяч километров во
Анна Банщикова показала кадры с дня
Михаил Кокшенов был госпитализирован
Семью Кардашьян заподозрили в оплате
Инопланетянам нужна энергия черных дыр
Филипп Киркоров запечатлел на видео
Светлана Лобода уехала покорять
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета
Опубликован ТОП-5 самых красивых
Россияне рассказали о раздражающих и
Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина
Эксперты назвали ТОП-8 водительских
Беременная Саша Савельева покинула
Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал
Просмотреть все новости