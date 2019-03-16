Noctua готовит систему охлаждения с семью тепловыми трубами





Noctua решила заинтриговать своих поклонников очередной новинкой. Компания разместила фото-тизер будущей системы охлаждения, имеющей 7 тепловых труб. Эту новость они сопроводили комментарием: «Есть предположения, что это может быть?».Эксперты отметили, скорее всего речь идет о новой системе охлаждения для процессоров стационарных компьютеров. Семь тепловых труб не являются чем-то революционным для этой отрасли, но для компании Noctua это первая подобная модель.Никаких данных относительно характеристик, цены и даты выхода новинки бренд не сообщил. Эксперты предположили, эта система охлаждения может стать флагманской во всей линейке Noctua. Поэтому покупателям стоит приготовиться к достаточно высокому ценнику.