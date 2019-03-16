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Ирина Апексимова поздравила дочь с днем рождения

В социальной сети Instagram актриса Ирина Апексимова поздравила дочь Дарью с днем рождения. Актриса опубликовала архивное фото со своей наследницей.

Ирина Апексимова поздравила дочь с днем рождения

Несколько дней назад дочери актеров Валерия Николаева и Ирины Апексимовой исполнилось 25 лет. В честь праздника знаменитость опубликовала в Instagram архивное фото. На снимке запечатлена звезда многосерийного фильма "День рождения Буржуя" и ее дочь Дарья. В комментарии к публикации артистка написала, что считает свою наследницу счастьем, и поздравила ее с днем рождения.

Ирина Апексимова поздравила дочь с днем рождения

Подписчики знаменитости поздравили ее с праздником и отметили, как сильно женщины похожи между собой. Поклонники пожелали Дарье процветания и успехов в карьере. Напомним, что девушка работает в одном театре со своей матерью и снимается в телесериалах таких, как "Молодёжка". Выступает она под псевдонимом Дарья Авратинская и хочет стать достойной заменой своим знаменитым родителям.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:05

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