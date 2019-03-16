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В Сети опубликовали рингтоны и обои Android 10

В Сети опубликовали рингтоны, обои, будильники и звуки операционной системы (ОС) Android 10. Это произошло после того, как началось бета-тестирование новой платформы от Google.
В Сети опубликовали рингтоны и обои Android 10

Недавно компания начала проводить практические испытания своей новой ОС, временно получившей название Android Q. Этого времени оказалось достаточно для того, чтобы пользователи опубликовали в Сети некоторые составляющие новой операционной платформы от Google. Сейчас любой желающий может скачать себе архивы, содержащие: 12 мелодий для звонка, 15 типов напоминаний, 26 сигналов операционной системы, 12 видов музыкального сопровождения для будильника, а также 15 обоев в разрешении Full HD.

Сейчас бета-тестирование Android 10 проходит исключительно на смартфонах Google Pixel. В компании уже успели сообщить, что скоро ознакомится с новой операционной системой смогут владельцы широкого списка устройств, включая телефоны сторонних производителей и брендов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:11

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