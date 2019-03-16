Евгений Гришковец резко высказался в адрес Сергея Шнурова





Евгений Гришковец напомнил, что Сергей Шнуров начинал выступать, как обычный рок-н-рольщик. Солист группы "Ленинград" в начале своей карьеры был "благородным музыкальным хулиганом". Сейчас же, по мнению знаменитости, музыкант стал настоящим бизнесменом, который весьма хорошо осознает, что от него хотят поклонники, но при это сам певец их презирает. Пояснил свои слова Евгений Гришковец тем, что невозможно писать композицию "Экспонат" и при этом хорошо относиться к танцующим под нее людям.Писатель утверждает, что в душе Сергея Шнурова не осталось ни любви, ни авантюры, а присутствует лишь пустота. Ранее знаменитости хорошо общались и Евгений Гришковец слушал первые альбомы группы "Ленинград", но на данный момент "того Шнура уже нет".