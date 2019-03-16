Конюхов преодолел 8 тысяч километров во время 100-дневного заплыва на лодке в океане





Представители Конюхова сообщили, что за 100 дней кругосветной экспедиции он сумел преодолеть 8 тысяч км. Отправился путешественник на вёсельной лодке "АКРОС", сконструированной англичанином Филиппом Моррисоном, из новозеландского Данидина. Двигаясь на восток, Конюхов прошёл расстояние, сравнимое с дорогой от Хабаровска до Москвы.Следующим пунктом в экспедиции станет чилийский мыс Горн, затем австралийский мыс Люин и вновь Данидин. В 2007 путешественник уже смог обогнуть всё Южное полушарие, имея в распоряжении яхту "Алые паруса".Девятиметровая "АКРОС" снабжена непроницаемым для воды отсеком для хранения продуктов и аппаратуры. Энергия генерируется солнечными батареями, химической установкой, работающей на метаноле, и ветряками.Для связи с сушей лодка имеет спутниковый телефон, а также трекер и навигационную систему. Отметим, что Конюхов известен своими экспедициями через Атлантику, на полюса и 7 самых высоких вершин.