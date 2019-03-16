Ученые создали революционных нанороботов для медицины и освоения космоса





Нанороботы имеют прямоугольное тело и четыре ноги. Каждая из них имеет толщину всего 100 атомов. Их конечности созданы из платины и титана или поочередно графина. В действие их приводит лазер, направленный на солнечные батареи. Такой процесс заставляет платину расширяться, в то время как титан остается жидким. Это приводит к тому, что конечность наноробота сгибается. Таким образом устройство передвигается, используя синхронизированное движение четырех ног одновременно.Ученые отмечают, главное в их новинке – это размер. Каждый такой наноробот всего в 3-5 раз шире человеческого волоса, поэтому на 10-сантиметровой пластине можно разместить один миллион этих устройств.Этих нанороботов можно использовать во многих сферах человеческой деятельности, но в первую очередь ученые говорят о медицине и освоении космоса. Врачи получат возможность доставлять лекарства прямо к эпицентру развития заболеваний, в частности при борьбе с раковыми клетками. Для освоения космоса этих нанороботов можно будет использовать для создания различных механизмов, гелей, соединений и других устройств, актуальных в этой сфере. Ученые отметили, их технология имеет огромный потенциал для роста, так как сейчас она находится на самом раннем этапе развития своих технологических возможностей.