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Анна Банщикова показала кадры с дня рождения дочери Марии

На странице своего Instagram Анна Банщикова решила показать фанатам фотографии дочери Марии. Знаменитость сообщила, что снимки были сделаны на дне рождения наследницы.

Анна Банщикова показала кадры с дня рождения дочери Марии

Анна Банщикова редко показывает своим фанатам фотографии детей. Но несколько часов назад актриса опубликовала в Instagram фото и видео со дня рождения своей дочери Марии. На снимках запечатлены звездная мать с дочерью, а вокруг них кружатся блестящие конфетти. На другом фото актриса держит в руках торт, а на видео ее сын Александр поздравляет сестру с праздником и исполняет для нее песню. В комментарии к посту Анна Банщикова поблагодарила всех за веселый праздник наследницы.

Анна Банщикова показала кадры с дня рождения дочери Марии

Подписчики высоко оценили опубликованные кадры. Преданные поклонники актрисы написали большое количество поздравлений для малышки. Некоторые пытались определить, на кого же похожа Мария. Другие восхитились вокальным талантом сына актрисы Александра, и начали писать, что в будущем он станет знаменитым певцом.

https://eva.ru/travel/news/read-anna-banshchikova-pokazala-redkoe-foto-2-letnej-docheri-60673.htm


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

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