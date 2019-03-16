АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Семью Кардашьян заподозрили в оплате услуг папарацци за обработку фото

Эксперты обнаружили на некоторых снимка семьи Кардашьян, сделанных папарацци, следы фотошопа и заподозрили знаменитостей в том, что они платят за их обработку. Данные кадры были опубликованы в соцсети Instagram.

Семью Кардашьян заподозрили в оплате услуг папарацци за обработку фото

Зарубежные журналисты обратились к экспертам, чтобы выяснить, подвергались ли ретушированию фотографии семьи Кардашьян сделанные папарацци. В результате специалисты обнаружили, что на некоторых снимках есть следы фотошопа. Они пояснили, что именно поэтому, когда поклонник фотографирует женщин из этой семьи, они выглядят совершенно по другому. Журналисты заподозрили, что звезды реалити-шоу платят папарацци, чтобы они не показывали фото без обработки.

Семью Кардашьян заподозрили в оплате услуг папарацци за обработку фото

Пользователи Сети неоднократно обращали внимание на различия в фотографиях, сделанных фотографами, шпионами и фанатами. Но они списывали это на качество оборудования. Сейчас поклонники семьи Кардашьян ждут комментариев от своих кумиров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущая реалити-шоу «Последний герой»
Ученые создали революционных
Конюхов преодолел 8 тысяч километров во
Анна Банщикова показала кадры с дня
Михаил Кокшенов был госпитализирован
Семью Кардашьян заподозрили в оплате
Инопланетянам нужна энергия черных дыр
Филипп Киркоров запечатлел на видео
Светлана Лобода уехала покорять
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета
Опубликован ТОП-5 самых красивых
Россияне рассказали о раздражающих и
Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина
Эксперты назвали ТОП-8 водительских
Беременная Саша Савельева покинула
Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал
Роза Сябитова призвала женщин не
Ольга Бузова была замечена в
Джордж Клуни раскритиковал
Наталья Подольская предстала в образе
Эксперты высказывают разное мнение по
Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из
Максим Фадеев поздравил супругу с
Кристина Асмус показала поклонникам
Спутник TGO заснял на Марсе синие следы
Дочь Пелагеи Таисия не любит песни
Врачи прооперировали ногу певицы Юлии
Никита Джигурда ходит в баню с
Вика Цыганова прокомментировала
Российская гильдия пекарей прогнозирует
Просмотреть все новости