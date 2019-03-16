Семью Кардашьян заподозрили в оплате услуг папарацци за обработку фото





Зарубежные журналисты обратились к экспертам, чтобы выяснить, подвергались ли ретушированию фотографии семьи Кардашьян сделанные папарацци. В результате специалисты обнаружили, что на некоторых снимках есть следы фотошопа. Они пояснили, что именно поэтому, когда поклонник фотографирует женщин из этой семьи, они выглядят совершенно по другому. Журналисты заподозрили, что звезды реалити-шоу платят папарацци, чтобы они не показывали фото без обработки.Пользователи Сети неоднократно обращали внимание на различия в фотографиях, сделанных фотографами, шпионами и фанатами. Но они списывали это на качество оборудования. Сейчас поклонники семьи Кардашьян ждут комментариев от своих кумиров.