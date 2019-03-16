Филипп Киркоров запечатлел на видео пикантное декольте Анастасии Стоцкой
Певец уже 17 лет дружит со своей коллегой, решив посетить спектакль с участием артистки. Филипп Киркоров запечатлел на видео пикантное декольте Анастасии Стоцкой, немного смутив звезду таким сюжетом.
Король эстрады побывал за кулисами перед началом премьеры, ища исполнительницу. Она вышла к своему наставнику в сценическом костюме, после чего Филипп Киркоров не мог отвести взгляд от бюста Анастасии Стоцкой, отметив, что давно вместе с ней не играл на сцене.
Знаменитость шутливо попросила артиста не смущать ее, хотя не скрывает, что раньше была даже влюблена в своего кумира, но между ними всегда были только рабочие отношения. Певица продолжает скрывать от общества личность своего супруга Сергея, а также занимается воспитанием двоих наследников.
Король эстрады побывал за кулисами перед началом премьеры, ища исполнительницу. Она вышла к своему наставнику в сценическом костюме, после чего Филипп Киркоров не мог отвести взгляд от бюста Анастасии Стоцкой, отметив, что давно вместе с ней не играл на сцене.
Знаменитость шутливо попросила артиста не смущать ее, хотя не скрывает, что раньше была даже влюблена в своего кумира, но между ними всегда были только рабочие отношения. Певица продолжает скрывать от общества личность своего супруга Сергея, а также занимается воспитанием двоих наследников.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:11