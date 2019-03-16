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Филипп Киркоров запечатлел на видео пикантное декольте Анастасии Стоцкой

Певец уже 17 лет дружит со своей коллегой, решив посетить спектакль с участием артистки. Филипп Киркоров запечатлел на видео пикантное декольте Анастасии Стоцкой, немного смутив звезду таким сюжетом.
Филипп Киркоров запечатлел на видео пикантное декольте Анастасии Стоцкой

Король эстрады побывал за кулисами перед началом премьеры, ища исполнительницу. Она вышла к своему наставнику в сценическом костюме, после чего Филипп Киркоров не мог отвести взгляд от бюста Анастасии Стоцкой, отметив, что давно вместе с ней не играл на сцене.
Филипп Киркоров запечатлел на видео пикантное декольте Анастасии Стоцкой

Знаменитость шутливо попросила артиста не смущать ее, хотя не скрывает, что раньше была даже влюблена в своего кумира, но между ними всегда были только рабочие отношения. Певица продолжает скрывать от общества личность своего супруга Сергея, а также занимается воспитанием двоих наследников.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:11

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