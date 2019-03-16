Светлана Лобода уехала покорять Лос-Анджелес





Светлана Лобода активно пользуется соцсетями. Знаменитость любит привлекать внимание пользователей Сети откровенными снимками. Несколько часов назад в Instagram певицы появились фото, на которых она запечатлена в купальнике, куртке и босоножках. Позирует исполнительница в туристическом автомобиле, который стоит на песке. В комментарии Светлана Лобода написала, что спешит в Лос-Анджелес.Подписчики исполнительницы написали огромное количество комплиментов. Многие отметили стройность ног певицы. Другие начали спрашивать, как она смогла настолько быстро прийти в форму после вторых родов. Некоторые фанаты пожелали знаменитости удачи в Лос-Анджелесе. Всего за несколько часов снимки набрали более 55 000 лайков.