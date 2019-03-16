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Светлана Лобода уехала покорять Лос-Анджелес

В социальной сети Instagram Светлана Лобода решила показать фанатам новые фотографии. Также исполнительница сообщала, что уехала в Лос-Анджелес.

Светлана Лобода уехала покорять Лос-Анджелес

Светлана Лобода активно пользуется соцсетями. Знаменитость любит привлекать внимание пользователей Сети откровенными снимками. Несколько часов назад в Instagram певицы появились фото, на которых она запечатлена в купальнике, куртке и босоножках. Позирует исполнительница в туристическом автомобиле, который стоит на песке. В комментарии Светлана Лобода написала, что спешит в Лос-Анджелес.

Светлана Лобода уехала покорять Лос-Анджелес

Подписчики исполнительницы написали огромное количество комплиментов. Многие отметили стройность ног певицы. Другие начали спрашивать, как она смогла настолько быстро прийти в форму после вторых родов. Некоторые фанаты пожелали знаменитости удачи в Лос-Анджелесе. Всего за несколько часов снимки набрали более 55 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:05

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