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Опубликован ТОП-5 самых красивых девушек автосалона в Женеве

Опубликован ТОП-5 самых красивых девушек автосалона в Женеве. Автожурналисты представили свой список самых очаровательных моделей данного мероприятия.
Опубликован ТОП-5 самых красивых девушек автосалона в Женеве

В настоящее время некоторые автосалоны начал отказываться от услуг девушек, стоящих рядом с представленными автомобилями. Так случилось на мероприятии в Лос-Анджелесе в конце 2018 года. Автосалон в Женеве остался верным своим традициям, поэтому посетители смогли полюбоваться не только представленными новинками, но и представительницами прекрасного пола.

На первое место автожурналисты поместили улыбчивую модель со стенда компании Jeep. Она представляла внедорожник Compass. Самый яркий стенд оказался у концепта Skoda Vision iV. Возле него красовались две модели – мужчина и женщина, они были одеты в черное, что позволяло им контрастировать с желтым автомобилем.

В тройку также попала застенчивая девушка, представляющая Fiat Tipo. Она старалась избегать прямых взглядов в камеру, чем сильно привлекла внимание посетителей и журналистов. Отдельно отметили высокую блондинку, представляющую гоночный болид Formula 1. Модель элегантно сидела на колесе авто. В завершении автожурналисты отметили двух улыбающихся девушек в обычных джинсах и оранжевых кроссовках, представляющих концепт-кар Fiat Panda.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:55

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