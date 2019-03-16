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Россияне рассказали о раздражающих и позитивных качествах стюардесс

Россияне рассказали о раздражающих и приятных качествах стюардесс и стюардов, работающих в авиакомпании. Больше всего пассажирам не нравятся грубые, невнимательные и перебарщивающие с парфюмом бортпроводники.
Россияне рассказали о раздражающих и позитивных качествах стюардесс

Туристический сервис "Туту.ру" провёл опрос среди россиян, узнав, что они думают о тех или иных качествах стюардов и стюардесс. В 2018 году своими отзывами поделились 32 тысячи клиентов различных авиакомпаний. Чаще всего респонденты жаловались на неприятные духи, хамство и равнодушие бортпроводников.

21% высказался, что в стюардессах раздражает грубость. 11% больше всего страдают от недоброжелательности. 7% россиян оказались обделены вниманием сотрудниками авиалиний.

Также клиенты сталкивались с высокомерным отношением, нервозностью, усталостью и испорченным настроением бортпроводников. Некоторые из них разговаривали слишком невнятно.

Однако многие пассажиры отметили и множество позитивных черт стюардесс. Большинство из них вело себя обходительно, профессионально и дружелюбно. Что касается бортпроводников, они часто располагают к себе улыбчивостью.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:46

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