Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина Гренц показала пикантное фото

Восходящая кинозвезда после похудения активно демонстрирует в социальной сети эффектные, а порой, и довольно откровенные кадры, получая в ответ множество комплиментов от восхищенных поклонников. Полина Гренц предстала в новом образе, показав в Instagram-блоге фото, где запечатлена в облегающем серебристом боди, идеально подчеркивающем ее фигуру, и черных босоножках на каблуке.Актриса написала в комментарии к соблазнительному снимку, что хотела достать макароны, но защемило шею, надеясь, что фанаты оценят ее чувство юмора. И они оценили, но не только фразу знаменитости, а еще и сексуальное фото: «Какая горячая», «Секси», «Куколка», «Красавица», «Классное фото, грустный пост», «Красивые ножки». Всего за несколько часов «жаркую» публикацию звезды сериала «Физрук» оценили более 30 тысяч подписчиков. Многие до сих пор не могут поверить в «трансформацию» актрисы и просят ее поделиться своими секретами красоты.