АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Эксперты назвали ТОП-8 водительских народных примет

Эксперты назвали ТОП-8 водительских народных примет, встречающихся в России. Они отметили, некоторые из них действительно работают.
Эксперты назвали ТОП-8 водительских народных примет

Самой распространенной приметой является мойка автомобиля. Многие водители уверены, после этих процедур машина обязательно попадет под дождь и испачкается. Эта примета может заставлять автолюбителей избегать процедуры долгие месяцы. Второе народное верование – это птичий помет на кузове. Многие считают это сигналом приближающегося богатства, но эксперты думают иначе. Они уверены, это является знаком того, что водителю скоро придется обновлять покрытие автомобиля.
Сильно распространена группа примет, согласно которой к машине надо относиться, как к живому существу, и никогда её нельзя оскорблять, ибо может «обидеться». Как ни странно, такое народное суеверие встречается не только у женщин, но и у мужчин. Они могут называть свои автомобили: «Ласточка», «Труженица» и другими подобными именами.

Согласно другой примете, при покупке транспортного средства в салоне нельзя скупится на деньги, иначе больше заплатишь из-за штрафов или ДТП. Страх перед черными животными, переходящими дорогу, есть не только у обычных людей, но и у автолюбителей. Они уверены, что кошки и собаки этого цвета приносят неудачи и являются сигналом беды.
Эксперты назвали ТОП-8 водительских народных примет

Последняя народная примета: нельзя засматриваться на ДТП. Водители считают, что таким образом можно самому оказаться в аналогичной ситуации. Эксперты отметили, это действительно так, если сосредоточить свое внимание не на дороге, а на другом объекте, то риск попадания в ДТП сильно увеличится.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета
Опубликован ТОП-5 самых красивых
Россияне рассказали о раздражающих и
Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина
Эксперты назвали ТОП-8 водительских
Беременная Саша Савельева покинула
Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал
Роза Сябитова призвала женщин не
Ольга Бузова была замечена в
Джордж Клуни раскритиковал
Наталья Подольская предстала в образе
Эксперты высказывают разное мнение по
Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из
Максим Фадеев поздравил супругу с
Кристина Асмус показала поклонникам
Спутник TGO заснял на Марсе синие следы
Дочь Пелагеи Таисия не любит песни
Врачи прооперировали ногу певицы Юлии
Никита Джигурда ходит в баню с
Вика Цыганова прокомментировала
Российская гильдия пекарей прогнозирует
Ученые рассказали, насколько эффективно
Эксперты рассказали, как правильно
Disney восстановил режиссера Джеймса
Лайма Вайкуле оценила творчество
Птицы без пары становятся няньками
Самолет «Байкал» скоро заменит
Иван Жидков стал на защиту новой
«Яндекс» начал тестировать свою
Михаил Галустян примет участие в
Просмотреть все новости