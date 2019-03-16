Эксперты назвали ТОП-8 водительских народных примет





Самой распространенной приметой является мойка автомобиля. Многие водители уверены, после этих процедур машина обязательно попадет под дождь и испачкается. Эта примета может заставлять автолюбителей избегать процедуры долгие месяцы. Второе народное верование – это птичий помет на кузове. Многие считают это сигналом приближающегося богатства, но эксперты думают иначе. Они уверены, это является знаком того, что водителю скоро придется обновлять покрытие автомобиля.Сильно распространена группа примет, согласно которой к машине надо относиться, как к живому существу, и никогда её нельзя оскорблять, ибо может «обидеться». Как ни странно, такое народное суеверие встречается не только у женщин, но и у мужчин. Они могут называть свои автомобили: «Ласточка», «Труженица» и другими подобными именами.Согласно другой примете, при покупке транспортного средства в салоне нельзя скупится на деньги, иначе больше заплатишь из-за штрафов или ДТП. Страх перед черными животными, переходящими дорогу, есть не только у обычных людей, но и у автолюбителей. Они уверены, что кошки и собаки этого цвета приносят неудачи и являются сигналом беды.Последняя народная примета: нельзя засматриваться на ДТП. Водители считают, что таким образом можно самому оказаться в аналогичной ситуации. Эксперты отметили, это действительно так, если сосредоточить свое внимание не на дороге, а на другом объекте, то риск попадания в ДТП сильно увеличится.