Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал на 20 тысяч рублей
Российские дилеры заявили о подорожании китайского кроссовера DFM AX7 на 20 тысяч рублей. Это изменение коснулось двух комплектаций автомобиля: Prestige и Luxury.
Кроссовер AX7 является единственной моделью китайского автопроизводителя DFM на рынке России. Обе комплектации машины оснащены одинаковыми ходовыми характеристиками: бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 140 лошадиных сил, и автоматической коробкой передач. В марте покупателю придется заплатить за DFM AX7 Prestige 1 млн 199 тысяч рублей, а за комплектацию Luxury ровно на 100 тысяч дороже.
Китайский автопроизводитель в конце 2018 года успел представить два новых кросовера для российского рынка. Они появятся у местных дилеров в ближайшие месяцы. С помощью подобного усиления своего модельного ряда компания DFM собирается значительно увеличить продажи в РФ. После выхода двух новинок бренд планирует реализовывать в России по 3-5 тысяч автомобилей ежегодно.
Напомним, в январе-феврале 2019 года продажи этой компании снизились на 22% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода. За эти два месяца было реализовано 187 автомобилей DFM AX7.
Кроссовер AX7 является единственной моделью китайского автопроизводителя DFM на рынке России. Обе комплектации машины оснащены одинаковыми ходовыми характеристиками: бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 140 лошадиных сил, и автоматической коробкой передач. В марте покупателю придется заплатить за DFM AX7 Prestige 1 млн 199 тысяч рублей, а за комплектацию Luxury ровно на 100 тысяч дороже.
Китайский автопроизводитель в конце 2018 года успел представить два новых кросовера для российского рынка. Они появятся у местных дилеров в ближайшие месяцы. С помощью подобного усиления своего модельного ряда компания DFM собирается значительно увеличить продажи в РФ. После выхода двух новинок бренд планирует реализовывать в России по 3-5 тысяч автомобилей ежегодно.
Напомним, в январе-феврале 2019 года продажи этой компании снизились на 22% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода. За эти два месяца было реализовано 187 автомобилей DFM AX7.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:11