Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал на 20 тысяч рублей





Кроссовер AX7 является единственной моделью китайского автопроизводителя DFM на рынке России. Обе комплектации машины оснащены одинаковыми ходовыми характеристиками: бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 140 лошадиных сил, и автоматической коробкой передач. В марте покупателю придется заплатить за DFM AX7 Prestige 1 млн 199 тысяч рублей, а за комплектацию Luxury ровно на 100 тысяч дороже.Китайский автопроизводитель в конце 2018 года успел представить два новых кросовера для российского рынка. Они появятся у местных дилеров в ближайшие месяцы. С помощью подобного усиления своего модельного ряда компания DFM собирается значительно увеличить продажи в РФ. После выхода двух новинок бренд планирует реализовывать в России по 3-5 тысяч автомобилей ежегодно.Напомним, в январе-феврале 2019 года продажи этой компании снизились на 22% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода. За эти два месяца было реализовано 187 автомобилей DFM AX7.