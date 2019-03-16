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Роза Сябитова призвала женщин не поддерживать гражданские браки

На странице своего Instagram Роза Сябитова опубликовала новый пост, в котором призвала женщин не поддерживать гражданские браки. Также телеведущая объяснила, почему она против подобных отношений.

Роза Сябитова призвала женщин не поддерживать гражданские браки

Роза Сябитова любит общаться со своими поклонниками в социальных сетях. Недавно она решила в Instagram призвать всех женщин не поддерживать гражданские браки. Телеведущая считает, что штамп в паспорте очень важен для девушек, поскольку является своего рода защитой. Звезда телепроекта «Давай поженимся» пояснила, что мужчина, который не оформил брак официально, считает себя свободным человеком, в то время, как женщина уверена, что замужем. Разные мнения возлюбленных могут привести к конфликтным ситуациям.

Роза Сябитова призвала женщин не поддерживать гражданские браки

В конце поста Роза Сябитова поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к гражданским бракам. Подписчики отреагировали моментально. Большая часть высказалась за официальное оформление отношений. Но нашлись и те, кто считает, что разницы в этих браках нет. За весьма короткий промежуток времени пост телеведущей набрал большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:05

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