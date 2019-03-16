Ольга Бузова была замечена в эконом-классе самолета
Новоявленная российская артистка Ольга Бузова пересела с «бизнес-класса» в «эконом».
Судя по фотографиям, которые появились на днях в социальных сетях, поющей телеведущей довольно непривычно находится в эконом классе самолета.
Несколько часов назад Интернет облетели снимки, на которых 33-летняя Ольга Бузова, лежа на двух сиденьях собирается с силами после очередного концерта. Журналистам удалось пообщаться с сотрудниками лайнера, на котором летела ведущая реалити-шоу «Дом-2».
По словам одной из стюардесс, Ольга вела себя очень спокойно, ведь почти весь перелет мирно спала. К слову, многие интернет-пользователи вспомнили, как еще недавно представитель Бузовой рассказывал, что даже в концертном райдере телезнаменитости есть абзац, что она летает только «бизнес-классом».
Впрочем, сейчас RP-менеджер Ольги сообщает, что бывают ситуации, к которым никто не может быть готовым, поэтому Бузова, как настоящий профессионал своего дела, всегда относиться ко всему с пониманием.
Также Антон Богославский объяснил, что на самом деле на том самолете, на котором на днях летела артистка, просто не было «бизнес-класса», ведь лайнер очень маленький, его конструкция просто не позволяет сделать несколько классов, пишет StarHit.
Нужно сказать, что многие фолловеры не поверили в слова представителя Бузовой. По их мнению, RP-менеджер соврал, а Ольга неспроста пересела с «бизнес-класса» в «эконом.
Судя по фотографиям, которые появились на днях в социальных сетях, поющей телеведущей довольно непривычно находится в эконом классе самолета.
Несколько часов назад Интернет облетели снимки, на которых 33-летняя Ольга Бузова, лежа на двух сиденьях собирается с силами после очередного концерта. Журналистам удалось пообщаться с сотрудниками лайнера, на котором летела ведущая реалити-шоу «Дом-2».
По словам одной из стюардесс, Ольга вела себя очень спокойно, ведь почти весь перелет мирно спала. К слову, многие интернет-пользователи вспомнили, как еще недавно представитель Бузовой рассказывал, что даже в концертном райдере телезнаменитости есть абзац, что она летает только «бизнес-классом».
Впрочем, сейчас RP-менеджер Ольги сообщает, что бывают ситуации, к которым никто не может быть готовым, поэтому Бузова, как настоящий профессионал своего дела, всегда относиться ко всему с пониманием.
Также Антон Богославский объяснил, что на самом деле на том самолете, на котором на днях летела артистка, просто не было «бизнес-класса», ведь лайнер очень маленький, его конструкция просто не позволяет сделать несколько классов, пишет StarHit.
Нужно сказать, что многие фолловеры не поверили в слова представителя Бузовой. По их мнению, RP-менеджер соврал, а Ольга неспроста пересела с «бизнес-класса» в «эконом.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02