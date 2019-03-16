Джордж Клуни раскритиковал несправедливых к Меган Маркл британцев





В эфире Good Morning Britain Клуни поделился своими впечатлениями о поездке в Великобританию и общении с Маркл. Артиста и его жену Амаль пригласили отобедать с принцем Чарльзом в Букингемском дворце. По мнению звезды Голливуда, его бывшая коллега очень умная и добрая женщина, а британцы к ней совершенно несправедливы.Как и в случае с принцессой Дианой, общество устроило герцогине травлю без объективной причины. Также Клуни назвал принца Чарльза отличным танцором, ведь смог лично оценить его пластику.Артист пошутил о том, что в Букингемский дворец вторглись американцы. Так, принц Гарри нанял новым руководителем по коммуникациям Сару Латэм. До этого она работала с Хиллари Клинтон, когда в Америке шла предвыборная компания.Жена Клуни также знает о Маркл не понаслышке. Она была приглашена в Нью-Йорке на вечеринку baby shower в преддверии родов герцогини.